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    В Одесі відбудеться фестиваль творчості «Mouse-fest»

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    В Одесі відбудеться фестиваль творчості «Mouse-fest»

    25 січня юні одесити представлять свою творчість на Мишачому фестивалі

    25 січня 2020 року в бібліотеці № 2 ім. К. Г. Паустовського відбудеться відкриття фестивалю творчості «MOUSE-FEST», приуроченому року Миші за східним календарем.

    Початок - о 14:00.

    Під час підготовки до фестивалю «MOUSE-FEST» юні читачі бібліотек і учні навчальних закладів міста надіслали на конкурс малюнки, ілюстрації до творів про мишей і щурів, іграшки, поробки, вірші, казки та загадки. Кращі твори будуть виконані авторами на відкритті Мишачого фестивалю.

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    В Одесі відбудеться фестиваль творчості «Mouse-fest»
    В Одесі відбудеться фестиваль творчості «Mouse-fest»
    В Одесі відбудеться фестиваль творчості «Mouse-fest»
    В Одесі відбудеться фестиваль творчості «Mouse-fest»
    В Одесі відбудеться фестиваль творчості «Mouse-fest»
    В Одесі відбудеться фестиваль творчості «Mouse-fest»
    В Одесі відбудеться фестиваль творчості «Mouse-fest»
    В Одесі відбудеться фестиваль творчості «Mouse-fest»

    Також будуть представлені театральні постановки, інсценівки, прозвучать пісні і музичні номери, відкриється виставка-ярмарок малюнків, ілюстрацій і поробок.

    Свято відбудеться 25 січня в бібліотеці № 2 ім. К. Г. Паустовського за адресою: вул. Градоначальницька, 9, 2-й поверх.

    Одеса конкурс фестиваль одесити
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