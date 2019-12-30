Оголошено тендер на ремонт дороги Станиця Луганська - Сєвєродонецьк



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За словами радника прем'єра Юрія Голика, необхідні документи вже зібрані, експертиза пройдена, документація складена

На ремонт дороги Станиця Луганська - Сєвєродонецьк оголошений тендер в Prozorro. Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

«Це важлива дорога. Виїжджаючи з тимчасово окупованої території, люди бачать розбиту інфраструктуру і дороги в ямах. А повинні бачити ідеальні дороги і розвиток. Завдання зробити цю дорогу всю в наступному році. Швидко», - заявив Голик.

Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик

За словами радника прем'єр-міністра, необхідні документи вже зібрані, експертиза пройдена, документація складена.

Раніше президент Володимир Зеленський, відкриваючи 20 листопада відновлений міст у Станиці Луганській, який з'єднує підконтрольну і тимчасово непідконтрольну українській владі територію Луганщини, доручив протягом весни 2020 роки відремонтувати дорогу від Сєвєродонецька до Станиці Луганської.

Як повідомлялося, в жовтні 2019 року радник прем'єр-міністра Юрій Голик заявив, що за швидкістю ремонту траси Запоріжжя-Маріуполь були побиті всі рекорди. 130 кілометрів траси було зроблено всього за 68 днів.