У Prozorro назвали суму, яку система держзакупівель заощадила державі за чотири роки



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У Prozorro нагадали, що за чотири роки система пройшла шлях від волонтерського стартапу до системи, де працюють всі державні установи та зареєстровано понад 200 тисяч підприємців

Сиситема публічних закупівель заощадила Україні 100 млрд грн

За чотири роки роботи система публічних закупівель Prozorro заощадила країні 100 млрд гривень.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

Зазначається, що у найбільше заощадили в Київській (45,5 млрд грн), Львівській (5,7 млрд грн), Дніпропетровській (5,1 млрд грн), Харківській (4,5 млрд грн) та Одеській (3,8 млрд грн) областях. Це значною мірою пов'язано з більшою кількістю державних установ у цих областях та, відповідно, більшим обсягом закупівель.

«Якщо рахувати економію у відсотковому еквіваленті як різницю між початковою вартістю всіх закупівель регіону та підписаними договорами після результатів аукціону, то найбільш економними областями виявилися Тернопільська (10,6%), Чернівецька (6,59%), Івано-Франківська (6,52%), Житомирська(6,15%) та Львівська (6,05%)», - повідомляють на сайті системи публічних закупівель.

У Prozorro нагадали, що за чотири роки система пройшла шлях від волонтерського стартапу до системи, в якій працюють всі державні установи та зареєстровано понад 200 тисяч підприємців.

«Загальна кількість торгів з часу запуску системи сягнула більше чотирьох мільйонів, а економія перевищила 100 млрд грн. Система накопичила 100 терабайт даних про закупівлі, і кожен громадянин може подивитися, як і на що витрачаються його кошти», - наголошують у Prozorro.

Близько 90% зареєстрованих підприємств в Prozorro — малий та середній бізнес. Це найбільший відсоток участі МСБ в закупівлях серед європейських країн. Щомісяця в системі з’являється 3-5 тисяч нових постачальників. За цей рік в системі зареєструвалося більше ніж 50 тисяч підприємців.

«Корупціонери не стануть раптово чесними. Якщо ви встановите світлофор, завжди знайдуться ті, хто буде їхати на червоне світло. І тому за порушення потрібно притягати до відповідальності. Сьогодні в закупівлях покладаються значні очікування на новостворений Офіс фінансового контролю, який відповідатиме за моніторинг та контроль закупівель», — зазначив Василь Задворний, генеральний директор ДП «Прозорро».

Нагадаємо, з 19 квітня 2020 року набуває чинності нова редакція закону про публічні закупівлі, яка передбачає підвищення відповідальності за порушення у закупівлях та штрафи від 25 тисяч грн для закупівельників до 170 тисяч грн для керівників державних установ.

Серед інших норм закону — зниження порогу для необхідного використання Prozorro з 200 тис до 50 тис гривень, поява нового інструменту для боротьби з демпінгом, удосконалення оскарження тендерів в Антимонопольному комітеті (бізнесу повертатиметься плата за задоволену скаргу).

Довідка Prozorro. Показник економії рахується як різниця між початковою вартістю закупівлі та сумою підписаного договору після аукціону. Цей індикатор є світовим та загально прийнятим показником. До запровадження Prozorro економія у закупівлях в середньому складала 1-2 %, зараз близько 7-8%.