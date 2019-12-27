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    Шулявський міст засяяв (фото, відео)

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    <p>Шулявський міст отримав освітлення</p> - Шулявський міст засяяв (фото, відео)

    Шулявський міст отримав освітлення

    Фото: Павло Авдокушин, Facebook

    Асфальтування шляхопроводу майже завершено

    26 грудня будівельники встановили на Шулявському шляхопроводі електроопори і підключили освітлення.

    Про це повідомив незалежний міський оглядач Павло Авдокушин на своїй сторінці у Facebook.

    Він розповів, що відбувається бетонування шафової стінки з'їзду на Святошин і покладено другий шар асфальту на з’їзді на вулицю Гетьмана. Крім того, повністю заасфальтовано двома шарами з'їзд та заїзд на вулицю Довженка.

    Блогер зняв фото та відео, що відбувається на Шулявському мосту.

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    Шулявський міст засяяв (фото, відео)
    Шулявський міст засяяв (фото, відео)
    Шулявський міст засяяв (фото, відео)
    Шулявський міст засяяв (фото, відео)
    Шулявський міст засяяв (фото, відео)
    Фото: Павло Авдокушин, Facebook

    Як повідомлялося, будівельники навіть у святкові і вихідні дні цілодобово працюють, щоб запустити рух Шулявським шляхопроводом з вулиці Довженка на вулицю Вадима Гетьмана до кінця цього року.

    Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, рух транспорту Шулявським мостом планують запустити до кінця цього тижня.

    Раніше Кличко показав, як тривають роботи зі зведення нового Шулявського шляхопроводу. 

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