Дорожники почали обробляти вулиці Києва рідкими хлоридами (фото)



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Столичні дороги поливають соляним розчином Фото: Київавтодор

Вулиці Києва обробляють спеціальним розчином, щоб не утворювалась ожеледь на дорогах

Дорожні служби почали обробляти вулиці столиці протиожеледними засобами. У першу чергу, працюють на бруківці, підйомах, спусках, шляхопроводах і мостах.

Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«Використовуємо новітню технологію обробки вулиць рідкими хлоридами. Це спеціальний соляний розчин. Така технологія популярна в Австрії, Німеччині перед початком снігопаду, щоб не утворювалась ожеледь на дорогах», - розповіли автодорівці.

Для обробки вулиць і прибирання снігу корпорація має 418 одиниць снігоприбиральної техніки.

«Снігоприбиральна техніка на вихідних позиціях у місті. Працюємо цілодобово. Всі підприємства комунальної корпорації забезпечені достатньою кількістю паливно-мастильних та посипальних матеріалів», - зазначили у Київавтодорі

За прогнозом, мокрий сніг можливий протягом суботи і в неділю. У суботу температура почне опускатись.