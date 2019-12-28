  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дорожники почали обробляти вулиці Києва рідкими хлоридами (фото)

    • Розсилка
    Столичні дороги поливають соляним розчином - Дорожники почали обробляти вулиці Києва рідкими хлоридами (фото)
    Столичні дороги поливають соляним розчином
    Фото: Київавтодор

    Вулиці Києва обробляють спеціальним розчином, щоб не утворювалась ожеледь на дорогах

    Дорожні служби почали обробляти вулиці столиці протиожеледними засобами. У першу чергу, працюють на бруківці, підйомах, спусках, шляхопроводах і мостах.

    Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    «Використовуємо новітню технологію обробки вулиць рідкими хлоридами. Це спеціальний соляний розчин. Така технологія популярна в Австрії, Німеччині перед початком снігопаду, щоб не утворювалась ожеледь на дорогах», - розповіли автодорівці.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Дорожники почали обробляти вулиці Києва рідкими хлоридами (фото)
    Дорожники почали обробляти вулиці Києва рідкими хлоридами (фото)
    Дорожники почали обробляти вулиці Києва рідкими хлоридами (фото)
    Дорожники почали обробляти вулиці Києва рідкими хлоридами (фото)
    Дорожники почали обробляти вулиці Києва рідкими хлоридами (фото)
    Дорожники почали обробляти вулиці Києва рідкими хлоридами (фото)
    Дорожники почали обробляти вулиці Києва рідкими хлоридами (фото)
    Дорожники почали обробляти вулиці Києва рідкими хлоридами (фото)

    Для обробки вулиць і прибирання снігу корпорація має 418 одиниць снігоприбиральної техніки.

    «Снігоприбиральна техніка на вихідних позиціях у місті. Працюємо цілодобово. Всі підприємства комунальної корпорації забезпечені достатньою кількістю паливно-мастильних та посипальних матеріалів», - зазначили у Київавтодорі

    За прогнозом, мокрий сніг можливий протягом суботи і в неділю. У суботу температура почне опускатись.

    Київ дороги Київавтодор снігопад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ