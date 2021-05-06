В окупованому Криму журналісту Єсипенку висунули нові звинувачення

В окупованому Криму арешт Єсипенка продовжили до середини липня

В окупованому Криму журналісту «Радіо Свобода» Владиславу Єсипенку додали ще одну статтю обвинувачення, його звинуватили в незаконному перевезенні зброї. Про це повідомляє «Кримська правозахисна група».

Зазначається, що за словами його дружини, до звинувачення Єсипенка додали ст.222 КК РФ (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів).

Нагадується, що раніше журналіста звинувачували тільки за ст. 223.1. КК РФ (незаконне виготовлення вибухових речовин, незаконні виготовлення, переробка або ремонт вибухових пристроїв).

Як повідомлялось, в окупованому Криму арешт Єсипенка продовжили до середини липня.

Нагадаємо, 10 березня російські силовики в окупованому Криму затримали Єсипенка нібито за «збір інформації в інтересах спецслужб України». Підконтрольний Кремлю «суд» окупованого Криму відправив співробітника «Радіо Свобода» під арешт. 12 березня його заарештували на два місяці, до 11 травня. При цьому кримські окупанти не пустили адвоката до затриманого українського журналіста.

Єсипенка затримали після акції до дня народження українського поета Тараса Шевченка. Вона відбувалася у Сімферополі 9 березня.

Прокуратура Криму (Київ) відкрила справу через незаконне позбавлення волі співробітника «Радіо Свобода».

Дружина заарештованого в Криму журналіста Владислава Єсипенка стверджує, що у президента України Володимира Зеленського поки не відповіли на її прохання посприяти у звільненні фрілансера Радіо Свобода і про внесення його до списку громадян, яких можуть повернути на материкову частину України в результаті обміну.

Крім того, уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова закликала російську омбудсменку Тетяну Москалькову перевірити факти безпідставного затримання та застосування тортур до українського журналіста Владислава Єсипенка.