Окупанти 10 разів порушили «тишу», поранений військовий (мапа боїв)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілюстративне фото

Бойовики гатили з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, також працював снайпер

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил у Facebook.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність», - йдеться у повідомленні.

Шість обстрілів по позиціям ЗСУ відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

неподалік Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомету – 6 пострілів, а також з великокаліберного кулемету;

два рази поруч з Пісками – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Павлополя – зі станкового протитанкового гранатомету – 3 постріли, а також снайперської гвинтівки та іншої стрілецької зброї;

двічі в районі населеного пункту Опитне – 1 постріл з протитанкового ракетного комплексу та з міномету 120 мм калібру - 14 мін.

Чотири ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

неподалік Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомету – 4 постріли та великокаліберного кулемету;

двічі поблизу населеного пункту Луганське – з міномету калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поруч з Оріховим – зі артилерійських систем 122 калібру - 9 снарядів.

Натиснути на зображення для збільшення

Мапа боїв: mediarnbo.org

У той же час українська сторона у Тристоронній контактній групі в Мінську пропонує для другого етапу розведення сил і засобів на Донбасі три точки: контрольний пункт в’їзду та виїзду «Гнутове», залізничний міст в Станиці Луганській і Новоселівку Другу (в районі Авдіївки). Це офіційно підтвердив заступник командувача Операції об’єднаних сил Богдан Бондар.

«Ці ділянки обиралися з урахуванням завдань, які були визначені «нормандським форматом», щоб вони давали додаткові гуманітарні можливості для місцевого населення. Можливості додаткових розгортань і роботи КПВВ, а також, з варіантом в районі залізничного мосту в районі Станиці Луганської – це можливість в подальшому відновлення залізничного сполучення. В тому числі для перевезення як пасажирів, так і різного роду гуманітарних вантажів», – розповів Бондар.

За словами військового, на ділянках, запропонованих Україною, цивільного населення, яке може після цього процесу опинитися в так званій «сірій зоні», немає.

«Все це буде відбуватися або на дорожніх коридорах або з урахуванням того, щоб населені пункти, вулиці не потрапляли на ділянки розведення», – зазначив керівник безпекової групи Тристоронньої контактної групи.