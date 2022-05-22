Окупанти активізували повітряну розвідку на Запоріжжі

Ворог обстрілював цивільну інфраструктури в районах населених пунктів Ольгівське, Затишшя, Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка та Кам’янське

На Запоріжжі ворог активізував розвідку, активно облаштовує оборонні конструкції. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Російські військові активізували ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотних літальних апаратів в Запорізькій області. Йдеться про території Оріхова, Гуляйполя, Любимівки, Успенівки, Приютного та Зеленого Гаю.

Крім того, окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони. Також фіксується переміщення колон ворожої військової техніки.

Ворог обстрілював цивільну інфраструктури в районах населених пунктів Ольгівське, Затишшя, Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка та Кам’янське.

У Гуляйполі окупанти гатили по місту «Градами» і зруйнували історичний будинок міщан Мєлєшкових, який знаходиться на Соборній вулиці.

Окрім того, російські військові не припиняють обстрілювати цивільну інфраструктуру Оріхова. Відтак ворог зруйнував школу та будинок міськвиконкому – стару та гарну будівлю.

Нагадаємо, на Донеччині ЗСУ не дали російським окупантам переправитися через Сіверський Донець, у ворога значні втрати.