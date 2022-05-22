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    Зеленський звернувся до українців у тилу: війна не закінчилась

    Зеленський записав нове звернення до українців - Зеленський звернувся до українців у тилу: війна не закінчилась
    Зеленський записав нове звернення до українців

    фото: Офіс президента

    Президент заявив, що комусь у деяких містах в тилу здається, що про війну можна забути

    Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, які проживають у тих районах, де не ведуться бойові дії. Про це він сказав у своєму відеозверненні.

    «Війна, на жаль, продовжується. Війна не закінчилась. Нам ще потрібно битись і йти вперед до перемоги. Можливо, комусь у деяких містах в тилу здається, що про війну можна забути. І – стати безтурботним. Чи навіть недбалим. Але ні, це не так. Щодня гинуть українці за нашу незалежність. Щодня!», – сказав президент.

    Зеленський зазначив, що кожен з нас має щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні.

    «Допомогти армії. Тим, чим можуть. Так, як можуть. Вічна слава усім, хто став на захист України! Вічна памʼять кожному і кожній, хто віддав життя за нашу державу!», – підкреслив глава держави.

    Нагадаємо, на Донеччині ЗСУ не дали російським окупантам переправитися через Сіверський Донець, у ворога значні втрати.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна українці Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський звернувся до українців у тилу: війна не закінчилась