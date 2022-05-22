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    Зеленський зідзвонився з прем'єром Італії: про що говорили

    Зеленський обговорив з прем&rsquo;єром Італії співпрацю в оборонній галузі - Зеленський зідзвонився з прем'єром Італії: про що говорили
    Зеленський обговорив з прем’єром Італії співпрацю в оборонній галузі

    Розмова відбулася з ініціативи італійського прем'єра

    Президент України Володимир Зеленський у суботу, 21 травня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Подробиці розмови глава держави повідомив у Twitter.

    Він зазначив, що розмова відбулася з ініціативи італійського прем'єра.

    «Поговорили про співпрацю в оборонній галузі, необхідність пришвидшення шостого пакету санкцій та розблокування українських портів. Подякував за беззастережну підтримку України на шляху до ЄС» – написав Зеленський.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський зідзвонився з прем'єром Італії: про що говорили