Зеленський зідзвонився з прем'єром Італії: про що говорили

Зеленський обговорив з прем’єром Італії співпрацю в оборонній галузі

Розмова відбулася з ініціативи італійського прем'єра

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 21 травня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Подробиці розмови глава держави повідомив у Twitter.

Він зазначив, що розмова відбулася з ініціативи італійського прем'єра.

«Поговорили про співпрацю в оборонній галузі, необхідність пришвидшення шостого пакету санкцій та розблокування українських портів. Подякував за беззастережну підтримку України на шляху до ЄС» – написав Зеленський.