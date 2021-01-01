Посібники окупантів впали в істерику після слів Зеленського про українську Ялту

Кримчани давно не ототожнюють себе з Україною, - вірять у Росії

У Росії президента України назвали наївним

У Росії впали в істерику і назвали наївним президента Володимира Зеленського після його слів про українську Ялту.

«Можна бути наївною людиною в житті, але наївний президент ─ це велика біда для держави», ─ заявив член Ради Федерації з міжнародних справ Сергій Цеков, якого цитують росЗМІ.

На його думку, сучасне керівництво України не здатне «адекватно сприймати міжнародну реальність, в якій Крим ─ це невід'ємна частина Росії».

Цеков додав, що кримчани давно не ототожнюють себе з Україною.

«Зеленський, замість того, щоб проявити мудрість і привітати кримчан з їхніми успіхами у розвитку російського Криму, продовжує займатися популізмом і самообманом», ─ вважає Цеков.

До відома, Сергій Цеков Сергій ─ український колаборант з Росією, колишній український, згодом — російський політик, сенатор. Перший член Ради федерації РФ від російської тимчасової окупаційної влади Криму з 24 вересня 2014 року. Депутат ВРУ I-го скликання. Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Нагадаємо, у своєму новорічному зверненні Зеленський заявив, що хотів би написати «Крим - Україна» не в інтернеті, а на піску в Ялті». За словами президента, зараз Крим та Донбас «живуть в іншому часі». Він запропонував українцям з окупованих територій зустріти Новий рік «як одна сім'я».

Як повідомлялося, в окупованому Криму у грудні жителі масово відмовлялися служити в армії Росії.

Республіка Крим була незаконно відторгнута від України навесні 2014 року в результаті спланованої Москвою спецоперації із загальної дестабілізації країни після Революції Гідності.

Верховна Рада офіційною датою початку окупації Криму військами РФ встановила 20 лютого 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію Криму Росією.