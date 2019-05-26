Окупанти двічі обстрілювали бійців ООС з гранатометів та кулеметів: мапа боїв



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Втрат серед українських захисників немає

Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб Операці Об'єднаних сил у https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858/595866284239325/?type=3&theater#mce_temp_url#.

Втрат серед українських захисників немає.

«Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню Збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», — йдеться у повідомленні.

Усі обстріли відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід». Тут ворог вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил: біля села Гнутове - з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу міста Красногорівка — з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомлялось, в Луганській області правоохоронці затримали бойовика «ЛНР», який ремонтував техніку окупантів.