  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Окупанти двічі обстрілювали бійців ООС з гранатометів та кулеметів: мапа боїв

    • Розсилка
    Окупанти двічі обстрілювали бійців ООС з гранатометів та кулеметів: мапа боїв

    Втрат серед українських захисників немає

    Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб Операці Об'єднаних сил у https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858/595866284239325/?type=3&theater#mce_temp_url#.

    Втрат серед українських захисників немає.

    Читайте також

    «Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню Збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», — йдеться у повідомленні.

    Усі обстріли відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід». Тут ворог вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил: біля села Гнутове - з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

    поблизу міста Красногорівка — з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Натисніть на зображення для збільшення

    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

    Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

    Як повідомлялось, в Луганській області правоохоронці затримали бойовика «ЛНР», який ремонтував техніку окупантів.

    Читайте також
    окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЛНР війна Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ