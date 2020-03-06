Окупанти гатять із важких мінометів, один боєць загинув, один поранений, троє травмовані (мапа боїв)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок підриву БМП на вибуховому пристрої один український захисник загинув, ще три військовослужбовця отримали бойове ураження, також у результаті ворожих обстрілів один військовий зазнав поранення

Бойовики чотири рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) в п'ятницю, один український військовослужбовець загинув, одного поранено і троє отримали бойове ураження. Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС.

«Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених «мінськими домовленостями» мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї», - сказано в ньому.

Три обстріли були зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: поблизу Авдіївки і Пєсков.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл біля Зайцевого.

У п'ятницю в результаті ворожих обстрілів один український військовий загинув, одного було поранено і троє отримали бойове ураження.

Натиснути на зображення для збільшення

Мапа боїв: mediarnbo.org

Також 6 березня розвідка Міноборони попередила, що окупанти готують масштабні навчання з артилерією.

За словами Праути, основну увагу окупанти приділятимуть злагодженню бойових підрозділів та відпрацюванню тактичних нормативів.