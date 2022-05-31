Українські захисники знищили великий підрозділ «вагнерівців» на Донбасі – СБУ

Рядові російські військові тепер бояться воювати з ЗСУ

Служба безпеки України повідомила, що українські захисники знищили великий підрозділ вагнерівців на Донбасі. Це стало відомо з перехопленої розмови окупанта з його дружиною, повідомляє пресслужба СБУ

Як йдеться у розмові, після ліквідації елітної частини вагнерівців рядові російські військові тепер бояться воювати з ЗСУ.

«Туди, де рубіж треба взяти, туди ПВК-шників (вагнерівців – ред.) он скільки загнали... А толку від них ні**я немає. Там вони всі лягли, ці ПВК-шники. Це, бл*н, спецназ підготовлений! Вони всі полягли. Ну не всі, там залишки якісь залишилися», – говорить окупант своїй дружині.

Він наголосив, що більше не бачить виходів із цієї ситуації. «Пішли вони на**й зі своєю армією», – відповіла йому дружина.

Нагадаємо, у російських окупантів на Харківському напрямку почалися масові бунти. Цілі підрозділи відмовляються йти у наступ. Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ. Також СБУ оприлюднила цікаве відео, як кадирівці воюють із соснами на Луганщині.