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    Новини

    Українські захисники знищили великий підрозділ «вагнерівців» на Донбасі – СБУ

    Окупант поскаржився, що ЗСУ поклало усіх вагнерівців - Українські захисники знищили великий підрозділ «вагнерівців» на Донбасі – СБУ
    Окупант поскаржився, що ЗСУ поклало усіх вагнерівців
    фото з відкритих джерел

    Рядові російські військові тепер бояться воювати з ЗСУ

    Служба безпеки України повідомила, що українські захисники знищили великий підрозділ вагнерівців на Донбасі. Це стало відомо з перехопленої розмови окупанта з його дружиною, повідомляє пресслужба СБУ

    Як йдеться у розмові, після ліквідації елітної частини вагнерівців рядові російські військові тепер бояться воювати з ЗСУ.

    «Туди, де рубіж треба взяти, туди ПВК-шників (вагнерівців – ред.) он скільки загнали... А толку від них ні**я немає. Там вони всі лягли, ці ПВК-шники. Це, бл*н, спецназ підготовлений! Вони всі полягли. Ну не всі, там залишки якісь залишилися», – говорить окупант своїй дружині.

    Він наголосив, що більше не бачить виходів із цієї ситуації. «Пішли вони на**й зі своєю армією», – відповіла йому дружина.

    Нагадаємо, у російських окупантів на Харківському напрямку почалися масові бунти. Цілі підрозділи відмовляються йти у наступ. Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ. Також СБУ оприлюднила цікаве відео, як кадирівці воюють із соснами на Луганщині.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна ЧВК «Вагнер» окупація #stoprussia
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    Українські захисники знищили великий підрозділ «вагнерівців» на Донбасі – СБУ