Окупанти майже повністю знищили селище на Харківщині: фото

Окупанти майже повністю знищили селище на Харківщині

Також у селі знайшли знищену бронетехніку, використану зброю та тіла російських військовослужбовців

Російські загарбники майже повністю знищили селище Вільхівка у Харківській області. Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

10 квітня група процесуальних керівників спільно зі слідчо-оперативною групою УСБУ прибули до села Вільхівка, яке ще донедавна була окуповано збройними силами РФ.

Вони побачили, що більшість житлових будинків, підсобних господарств, цивільний автотранспорт, місцева школа та магазини пошкоджено або зруйновано повністю.

Також у селі знайшли знищену бронетехніку, використану зброю та тіла російських військовослужбовців.