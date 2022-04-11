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    Окупанти майже повністю знищили селище на Харківщині: фото

    Окупанти майже повністю знищили селище на Харківщині - Окупанти майже повністю знищили селище на Харківщині: фото
    Окупанти майже повністю знищили селище на Харківщині
    фото: прокуратура Харківської області

    Також у селі знайшли знищену бронетехніку, використану зброю та тіла російських військовослужбовців

    Російські загарбники майже повністю знищили селище Вільхівка у Харківській області. Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

    10 квітня група процесуальних керівників спільно зі слідчо-оперативною групою УСБУ прибули до села Вільхівка, яке ще донедавна була окуповано збройними силами РФ.

    Вони побачили, що більшість житлових будинків, підсобних господарств, цивільний автотранспорт, місцева школа та магазини пошкоджено або зруйновано повністю.

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    Окупанти майже повністю знищили селище на Харківщині: фото
    Окупанти майже повністю знищили селище на Харківщині: фото
    Окупанти майже повністю знищили селище на Харківщині: фото
    Окупанти майже повністю знищили селище на Харківщині: фото
    фото: прокуратура Харківської області

    Також у селі знайшли знищену бронетехніку, використану зброю та тіла російських військовослужбовців.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти майже повністю знищили селище на Харківщині: фото