Окупанти на Донбасі чотири рази обстріляли українських захисників

Бойовики обстрілювали українських військовослужбовців з гранатометів та стрілецької зброї

Окупанти на Донбасі сьогодні, 20 листопада, від початку доби чотири рази порушили режим пеермир’я, що був досягнутий 22 липня 2020 року. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що у районі населеного пункту Шуми противник намагався спровокувати наших захисників, відкривши вогонь зі стрілецької зброї.

«Окрім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог застосував гранатомети різних систем, стрілецьку зброю неподалік Авдіївки, Кам’янки та Водяного», ─ йдеться у повдіомленні.

У пресцентрі штабу наголосили, що неприцільний вогонь не становив загрози для життя та здоров’я українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

«Бойових втрат та поранень серед воїнів Об’єднаних сил немає», ─ поінформували у штабі.

Українські військові інформують, що у районі саперами ДСНС розміновано понад 16 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 188 вибухонебезпечних предметів.

Як повдімлялося, минулої доби бойовики поранили українського військового.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні гуманітарної підгрупи ТКГ обговорили роботу КПВВ.