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    Події в Україні

    Доба на Донбасі: бойовики поранили українського військового

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    Окупанти на Донбасі поранили українського захисника - Доба на Донбасі: бойовики поранили українського військового
    Окупанти на Донбасі поранили українського захисника

    У районі населеного пункту Авдіївка противник застосував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю

    Упродовж минулої доби, 19 листопада, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

    Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

    «Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контролюється українськими захисниками», – йдеться у повідомленні.

    У районі населеного пункту Авдіївка противник застосував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік Мар’їнки виявлено роботу ворожого снайпера.

    Унаслідок пострілів у передмісті Авдіївки одного військовослужбовця Об‘єднаних сил було поранено. Воїна оперативно доправили до медичного закладу. Стан його здоров’я задовільний.

    За поточну добу, 20 листопада, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російсько-окупаційні війська здійснили одну збройну провокацію проти українських захисників біля Шумів, застосувавши стрілецьку зброю.

    Втрат та поранень серед наших військовослужбовців немає.

    Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року. Водночас вони готові адекватно відреагувати на будь-які провокації ворога.

    Нагадаємо, позаминулої доби бойовики біля Мар’їнки зірвали режим тиші.

    Як повідомлялося, на позачерговому засіданні гуманітарної підгрупи ТКГ обговорили роботу КПВВ.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас КПВВ Авдіївка Операція Об’єднаних сил
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