Окупанти на Донбасі двічі відкривали вогонь із заборонених мінометів



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Бої на Донбасі не вщухають

Втрат серед українських військових немає

З опівночі в п'ятницю збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню, обстрілявши українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями видів зброї.

Про це повідомляє штаб ООС.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, в саме: два рази поблизу з Лебединським – з 82-мм мінометів противник випустив 11 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Сьогодні, 13 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, запевнили у штабі ООС.

Як повідомлялося, Контактна група домовилася про створення спільного органу з ОРДЛО (документи).

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі.

Під час брифінгу після екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони у керівника Офіса президента Андрія Єрмака запитали, чи насправді під час засідання Тристоронньої контактної групи йшлося про визнання ОРДЛО. Єрмак заявив, що Україна не визнаватиме так звані ОРДЛО. Журналістка почала наполегливо уточнювати, кого пропонують у майбутній дорадчий орган представники ОРДЛО, тоді прессекретарка президента Юлія Мендель спробувала закрити їй рот і порекомендувала Єрмаку закінчувати відповідати на запитання, бо «напевно, нема часу».

Своєю чергою колишній голова Інституту нацпам'яті, нардеп Володимир В'ятрович звернувся до СБУ через скандальний документ, підписаний у Мінську Єрмаком і Кучмою.

Зазначимо, що навіть народні обранці від парламентської фракції «Слуга народу» висловили стурбованість через останні домовленості української сторони в Тристоронній контактній групі про створення Консультаційної ради із бойовиками ОРДЛО.