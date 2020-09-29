Окупанти на Донбасі минулої доби п'ять разів обстрілювали українських захисників



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Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було

Бойовики обстрілювали позиції українських військових з гранатометів та стрілецької зброї

Окупанти на Донбасі за минулу добу, 28 вересня, п’ять разів обстрілювали позиції українських захисників. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«У ранковий час доби неподалік населеного пункту Старогнатівка противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а у вечірній час – зі станкового протитанкового гранатомета. Поблизу Авдіївки ворог провокував наших військових зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета», – йдеться у повідомленні.

Як інформують в штабі, ще два порушення режиму припинення вогню зафіксовані біля населеного пункту Шуми. На цій ділянці противник застосовував стрілецьку зброю та підствольний гранатомет.

У штабі інформують, що бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було.

Також вчора військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежу неподалік населеного пункту Нижньотепле.

«Від початку поточної доби, 29 вересня, на всій лінії розмежування спостерігається тиша, пострілів із боку противника не зафіксовано», – пише штаб.

Українські захисники дотримуються умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, та готові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника.