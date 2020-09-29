Прем'єр Вірменії провів екстрене засідання Радбезу



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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян

Учасники наради обговорили нанесення вірменськими збройними силами «удару по противнику»

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ввечері 28 вересня провів екстрене засідання Ради безпеки республіки, де обговорювалася ситуація на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну Вірменії.

«У ході засідання були обговорені питання, пов'язані з оперативною ситуацією на карабахсько-азербайджанській лінії зіткнення і з нанесенням вірменськими збройними силами відповідного удару по противнику», – йдеться у повідомленні.

У засіданні Радбезу брали участь президент Вірменії Армен Саркісян, спікер парламенту Арарат Мірзоян, керівник адміністрації прем'єра Едуард Агаджанян, міністр територіального управління та інфраструктури Сурен Папікян.

Зазначимо, що Вірменія обмежила виїзд з країни чоловіків від 18 до 55 років.

До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію.

Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли азербайджанських прикордонників. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.