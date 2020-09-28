Мобілізація. Вірменія обмежила виїзд з країни чоловіків від 18 до 55 років



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У Вірменії оголошено призов осіб до 55 років

Особам чоловічої статі віком від 18 до 55 років дозволяється залишити межі країни лише з письмового дозволу територіальних військових комісаріатів

Влада Вірменії заборонила виїзд з країни чоловіків віком від 18 до 55 років без дозволу територіальних військових комісаріатів.

Про це повідомляє Sputnik Вірменія з посиланням на Комітет цивільної авіації.

«Згідно з рішенням, ухваленим урядом Вірменії 27 вересня 2020 року, оголошено призов осіб до 55 років. Особам чоловічої статі віком від 18 до 55 років дозволяється залишити межі країни лише з письмового дозволу територіальних військових комісаріатів», — пояснили в Комітеті цивільної авіації.

До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію.

Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли азербайджанських прикордонників. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.