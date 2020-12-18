Лавров готовий до «серйозної розмови» з Кулебою

Лавров пояснив, що у вересні не міг провести телефонну розмову з Кулебою, бо був з робочим візитом в Сирії.

Керівник російського МЗС заявив, що готовий обговорювати виконання Україною мінських угод, домовленості «нормандської четвірки»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про готовність до діалогу з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Про це повідомляє пресслужба російського МЗС в п'ятницю, 18 грудня.

Лавров зазначив, що готовий до серйозної розмови з Кулебою, але тільки для того, щоб обговорити питання виконання Україною мінських угод та домовленостей «нормандської четвірки» або питання двосторонніх відносин.

«Києву потрібно виходити на прямий зв'язок з Донбасом, а не намагатися політизувати ситуацію і вирішувати питання через посередництво Москви, Берліна і Парижа», ─ заявив він.

Також глава російського МЗС пояснив, що у вересні не міг провести телефонну розмову з Кулебою, бо був з робочим візитом в Сирії. Тоді глава МЗС України також хотів обговорити з Лавровим Донбас.

У четвер, 18 грудня, Кулеба заявив, що Лавров не виходить на контакт з українською стороною в рамках нормандського формату і двостороннього формату.

Нагадаємо, Лаврову у Сараєві подарували українську ікону, вивезену з Луганська.