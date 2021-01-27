Доба на Донбасі: п’ять обстрілів, один військовий поранений

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Протягом минулої доби, 26 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Новоолександрівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета, стрілецької та снайперської зброї.

Внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Поблизу Новозванівки противник застосував в бік наших позицій автоматичний станковий гранатомет.

Неподалік Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета. А в передмісті Мар’їнки противник застосував проти наших воїнів снайперську зброю.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 27 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, минулої доби, 26 січня, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 69 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4964 транспортних засобів та 4720 осіб. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів доставлялась одна особа.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 798 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 909 осіб.

Нагадаємо, 25 січня окупанти на Донбасі під час обстрілу поранили українського бійця.

24 січня бойовики за добу п’ять разів обстріляли позиції українських бійців.

Також нагадаємо, стало відоме ім'я українського морпіха, вбитого 21 січня на Донбасі (фото).