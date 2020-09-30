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    Окупанти на Донбасі шість разів порушили «тишу», поранено військового

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    <p>Українські військові у відповідь на обстріли вогонь не відкривали</p> - Окупанти на Донбасі шість разів порушили «тишу», поранено військового

    Українські військові у відповідь на обстріли вогонь не відкривали

    Постраждалого воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога.

    З початку поточної доби бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню, поранений один український боєць.

    Про це в середу ввечері повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил.

    Так, вогонь зі стрілецької зброї противник відкривав біля Авдіївки і Золотого, з гранатометів різних систем – поблизу Миронівського, Новотроїцького і Золотого.

    Ще одне порушення режиму припинення вогню було зафіксовано в районі населеного пункту Зайцеве, де в результаті ворожого пострілу з підствольного гранатомета один український військовослужбовець отримав осколкове поранення.

    Постраждалого воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров'я задовільний.

    «Українські військові дотримуються домовленості, які були досягнуті 22 липня 2020 року, в повному обсязі», – повідомили в штабі.

    Там також додали, що українські захисники не втрачають пильності і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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