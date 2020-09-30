Окупанти відкрили вогонь біля Зайцевого: є поранений



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Бойовики стріляли по позиціях Збройних сил із гранатомета

У середу, 30 вересня, бойовики вкотре порушили режим тиші на Донбасі. Цього разу унаслідок обстрілу з підствольного гранатомета біля Зайцевого Донецької області дістав осколкове український військовослужбовець.

Як повідомляє оперативно-тактична група «Північ», його доправили до лікувального закладу, де надають необхідну медичну допомогу. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Між іншим, сьогодні, 30 вересня, президент Володимир Зеленський підписав указ про виведення Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі й звільнення його від виконання обов’язків першого заступника голови делегації.

Нагадаємо, 29 вересня Вітольд Фокін прибув до Верховної Ради, щоб взяти участь в засіданні комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. Приводом для цього стали його неоднозначні висловлювання з приводу врегулювання конфлікту на Донбасі.

Зокрема під час виступу на засіданні комітету Фокін порівняв Росію з ломом, проти якого «нема прийому».

Також Фокін заявив, що досі не бачить доказів війни з Росією. Він зазначив, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Російської Федерації.

Раніше Фокін вже вибачився за «повстанців» на Донбасі.

21 вересня Фокін в ефірі програми «Персона ґрата» на «UA: Українське радіо» зазначив, що можна використати мандат Ради безпеки ООН і сформувати «міжнародний тимчасовий уряд» на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.