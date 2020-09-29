Окупанти на Донбасі риють окопи та встановлюють міни



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Серед українських військовослужбовців бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було

Найбільш інтенсивні заходи зі спорудження окопів і бліндажів противник здійснював на Новоайдарському, Сєверодонецькому, Курахівському, Торезькому та Маріупольському напрямках

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби 29 вересня до опівдня не обстрілювали українських захисників. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угруповання російсько-окупаційних продовжує використовувати режим припинення вогню для нарощування інженерного обладнання передових позицій майже по всій лінії розмежування.

Зазначається, що минулого тижня найбільш інтенсивні заходи зі спорудження окопів і бліндажів противник здійснював на Новоайдарському, Сєверодонецькому, Курахівському, Торезькому та Маріупольському напрямках.

Також окупанти встановлювали нові та поновлювали існуючі мінно-вибухові загородження, у тому числі поблизу приватних осель місцевого населення, з використанням протипіхотних мін ОЗМ-72 і ПОМ-2.

«При цьому, противник продовжує втрачати особовий склад внаслідок підривів на власних мінно-вибухових пристроях. Так, 27 вересня у результаті підриву на міні отримав важке поранення з втратою частини нижньої кінцівки один з нещодавно прибулих під час ротації російських офіцерів», – йдеться у повідомленні Міноборони.

Як повідомлялося, окупанти на Донбасі минулої доби п'ять разів обстрілювали українських захисників.

Також нагадаємо, що СБУ викрила у Сєвєродонецьку бойовика «ЛНР», що захоплював адмінбудівлі у 2014 році.