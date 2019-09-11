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    Окупанти на Донбасі відкривали вогонь біля трьох населених пунктів

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    Окупанти на Донбасі відкривали вогонь біля трьох населених пунктів

    Гібридна армія застосувала БМП і гранатомети різних типів поблизу населених пунктів Жолобок, Богданівка та Невельське

    Від початку доби 11 вересня російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню та застосували БМП і гранатомети різних типів поблизу населених пунктів Жолобок, Богданівка та Невельське. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

    «Станом на 12.00 сьогодні, 11 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Вогонь із заборонених зразків зброї противник поки не вів, але застосував бойові машини піхоти та гранатомети різних типів поблизу н.п. Жолобок, Богданівка та Невельське», - повідомив Гуцуляк.

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    Він також зазначив, що згідно з інформацією Головного управління розвідки Міноборони, командування ЗС РФ вживає заходів для приховування порушень Мінських домовленостей. Зокрема, з початку вересня ц.р. запроваджено посилений контроль дотримання порядку маскування засобів вогневого ураження з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів російсько-окупаційних військ, розміщених в укриттях поблизу лінії зіткнення на заборонених відстанях.

    За його словами, збільшилась інтенсивність тренувань передових підрозділів окупантів, у ході яких відпрацьовуються питання вогневого ураження українських військ, у тому числі із застосуванням заборонених артилерійських систем. При цьому, контроль за дотриманням заходів маскування здійснюється із використанням безпілотних літальних апаратів. Виявленні порушення та недоліки з маскування усуваються негайно.

    Як повідомлялось, за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил чотири військовослужбовці отримали поранення, а ще два – бойові травмування. 10 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню. 

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