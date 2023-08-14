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Сирський показав, як ЗСУ нищать ворожий танк під Бахмутом (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Сирський показав, як ЗСУ нищать ворожий танк під Бахмутом (відео)
ЗСУ нищать ворога під Бахмутом
фото: скриншот відео

Українська аеророзвідка демонструє успішну роботу

Збройні сили України знешкодили танк російських окупантів на Бахмутському напрямку. Відповідне відео оприлюднив генерал-полковник, командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

За словами генерала, у селі Кліщіївка, що під Бахмутом, українська аеророзвідка встановила місцезнаходження російського танку Т-80, після чого передала координати побратимам.

«Кліщіївка. Працює 45-та ОАБр. Російські танки знищуємо. Слава героям», – написав під відео Сирський.

Зазначимо, що Кліщіївка – одна з основних точок фронту під Бахмутом. Наприкінці 2022 року агресор із важкими боями брав це село, а потім зробив його своїм опорним пунктом.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували вогневий підрозділ російських окупантів на Бахмутському напрямку у районі Кліщіївки.

До слова, завершилася 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом дня російські окупанти завдали два ракетні удари, 24 авіаційні удари та майже 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

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Теги: ЗСУ фронт Бахмут

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