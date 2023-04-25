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ЗСУ ліквідували російського депутата, який воював у складі ПВК «Вагнер» (фото)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
ЗСУ ліквідували російського депутата, який воював у складі ПВК «Вагнер» (фото)
В Україні загинув російский депутат-окупант Верховної ради Хакасії від Комуністичної партії Дмитро Іванов
фото з відкритих джерел

У загиблого окупанта залишилися вдова та п'ятеро дітей

Депутата Верховної ради Хакасії від Комуністичної партії Дмитра Іванова було ліквідовано в Україні.

Про це повідомив губернатор Хакасії Валентин Коновалов.


«У боротьбі з «нацистами» загинув комуніст, депутат Верховної ради Хакасії Дмитро Іванов», – анекдотично, в дусі російської пропаганди написав Коновалов.

Іванов брав участь у бойових діях у складі ПВК «Вагнер». На війну, вбивати українців, депутат відправився у лютому 2023 року – нібито добровільно. У нього залишилися вдова та п'ятеро дітей.

2018 року загиблого окупанта обрали депутатом Верховної ради Хакасії від партії КПРФ.

Триває 426-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські окупанти завдали два ракетних ударів із ЗРК С-300 по центру мирного міста Куп’янськ Харківської області. Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч якого немає жодного військового об’єкту та пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру. Окрім того ворог завдав шість авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях. 

Теги: окупанти ПВК Вагнера депутат

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