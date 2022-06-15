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    Суспільство

    Україну накриє антициклон: прогноз погоди на 15 червня

    У середу, 15 червня, у більшості областей України буде сухо - Україну накриє антициклон: прогноз погоди на 15 червня
    У середу, 15 червня, у більшості областей України буде сухо
    фото: glavcom.ua

    15 червня антициклон David із Західної Європи принесе суху сонячну погоду

    15 червня опади припиняться на більшій частині країни, атмосферний фронт залишає територію нашої країни. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

    Періодичні грозові дощі у середу можливі лише у східних областях України, Криму та Запоріжжі. Подекуди локальні дощі також можуть пройти у західних областях у Житомирській та Вінницькій областях.

    На решту території України 15 червня антициклон David із Західної Європи принесе суху сонячну погоду.

    Вітер буде північно-західним, помірним. Вдень стовпчики термометрів покажуть +22 +26 градусів, у західних областях прогнозується +18 +24 градуси. У південній частині України буде +26 +29 градусів, проте у Запоріжжі буде на кілька градусів прохолодніше.

    Укргідрометцентр повідомляє, що 15 червня у східній та південно-східній частині країни через грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 15-17 червня в Україні, крім більшості районів західних, східних областей та Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    У Києві 15 червня буде сухо. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°. 15-17 червня у столиці також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечну погоду на сході та заході.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер Наталка Діденко
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    Україну накриє антициклон: прогноз погоди на 15 червня