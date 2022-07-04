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    Окупанти обстріляли дві громади у Криворізькому районі

    У Криворізькому районі окупанти обстріляли територію Зеленодольської громади - Окупанти обстріляли дві громади у Криворізькому районі
    У Криворізькому районі окупанти обстріляли територію Зеленодольської громади
    фото з відкритих джерел

    Ситуація у Криворізькому районі залишається напруженою

    Голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив, що 3 липня російські війська обстріляли дві громади у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

    «Сьогодні орки продовжили свою терористичну діяльність. У Криворізькому районі вони обстріляли територію Зеленодольської громади – Велику Костромку та сам Зеленодольськ. Зруйновано три будинки у дачному селищі. Також було обстріляно прикордонні території Широківської громади, виникла пожежа на одному з полів. Слава Богу, без втрат», – повідомив Вілкул.

    За його словами, ситуація залишається напруженою. Окупанти систематично обстрілюють мирних людей за допомогою РСЗВ, ствольної артилерії, танків, мінометів, застосовують бойову авіацію.

    Вілкул зазначив, що у самому Кривому Розі ситуація повністю стабільна й перебуває під повним контролем Військової адміністрації та ЗСУ.

    Крім того, як уже повідомлялося, російські окупанти випустили по Дніпропетровщині шість ракет. Силами ППО було збито чотири крилаті ракети морського базування «Калібр»: три – над Синельниківським районом, ще одну – над Дніпром.

    Теги: пожежа росія окупанти ЗСУ війна Олександр Вілкул Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли дві громади у Криворізькому районі