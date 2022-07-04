Окупанти обстріляли дві громади у Криворізькому районі

Ситуація у Криворізькому районі залишається напруженою

Голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив, що 3 липня російські війська обстріляли дві громади у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

«Сьогодні орки продовжили свою терористичну діяльність. У Криворізькому районі вони обстріляли територію Зеленодольської громади – Велику Костромку та сам Зеленодольськ. Зруйновано три будинки у дачному селищі. Також було обстріляно прикордонні території Широківської громади, виникла пожежа на одному з полів. Слава Богу, без втрат», – повідомив Вілкул.

За його словами, ситуація залишається напруженою. Окупанти систематично обстрілюють мирних людей за допомогою РСЗВ, ствольної артилерії, танків, мінометів, застосовують бойову авіацію.

Вілкул зазначив, що у самому Кривому Розі ситуація повністю стабільна й перебуває під повним контролем Військової адміністрації та ЗСУ.

Крім того, як уже повідомлялося, російські окупанти випустили по Дніпропетровщині шість ракет. Силами ППО було збито чотири крилаті ракети морського базування «Калібр»: три – над Синельниківським районом, ще одну – над Дніпром.