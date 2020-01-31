Окупанти обстріляли позиції українських військових під Луганським та Широкиним

За наявною інформацією, бойових втрат серед наших бвйців внаслідок прицільних ворожих обстрілів від початку поточної доби немає

Російські окупаційні війська від початку доби двічі вели вогонь по позиція захисників Луганського та Широкиного. Втрат серед українських військових наразі немає. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська здійснили два прицільні обстріли позицій захисників України, при цьому продовжуючи порушувати Мінські угоди. Вночі, майже одночасно, ворог розпочинав порушення режиму тиші на різних ділянках», - повідомив речник.

За словами Гуцуляка, близько 02.40 від н.п. Логвінове окупанти застосували гранатомети та стрілецьке озброєння по оборонцях Луганського. З 02.50 від Саханки ворог розпочав обстріл з цих же зразків зброї по захисниках Широкиного, застосувавши згодом ще й міномети. Протягом 20 хвилин окупанти випустили 13 мін калібру 82 мм, повідомив речник.

«За наявною інформацією, бойових втрат серед наших героїв внаслідок прицільних ворожих обстрілів від початку поточної доби немає», - наголосив Гуцуляк.

Під час брифінгу також відзначили, що підрозділи Об’єднаних сил вели адекватний вогонь у відповідь, застосовуючи чергові вогневі засоби для придушення ворожої збройної активності.

Нагадаємо, 30 січня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував загибель 11 українських військових на Донбасі з початку січня 2020 року.