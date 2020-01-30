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    На Донбасі поранено військового внаслідок ворожих обстрілів (мапа боїв)

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    На Донбасі поранено військового внаслідок ворожих обстрілів (мапа боїв)
    Ілюстративне фото

    Противник обстріляв Новотошківське і Березове

    Внаслідок ворожих обстрілів від початку доби на Донбасі отримав поранення один український військовослужбовець. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута.

    «За наявною на 12:30 інформацією, в результаті сьогоднішніх ворожих обстрілів одного нашого захисника поранено», - сказав Праута.

    За його словами, від початку доби на Луганському напрямку близько 11:00 окупанти випустили 8 мін 82-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил неподалік Новотошківського.

    На Донецькому напрямку з 9:00 противник зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів 50 хвилин обстрілював українські позиції в районі населеного пункту Березове.

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    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    Як повідомлялось, 29 січня збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

    До  слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував загибель 11 українських військових на Донбасі з початку січня 2020 року.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас президент Операція Об’єднаних сил
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