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    Окупанти обстріляли українських військових і запустили безпілотник біля Мар’їнки та Авдіївки

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    Бойових втрат і поранень унаслідок пострілів серед українських захисників немає - Окупанти обстріляли українських військових і запустили безпілотник біля Мар’їнки та Авдіївки
    Бойових втрат і поранень унаслідок пострілів серед українських захисників немає

    Бойовики двічі обстрілювали українських захисників з гранатометів та стрілецької зброї

    Окупації на Донбасі від початку поточної прибутку, 21 жовтня, двічі обстріляли українські захисники з гранатометів та стрілецької зброї. Про це повідомили у пресслужбі ООС.

    Зазначається, що у районах відповідальності оперативно-тактичного згрупування «Схід» ворог здійснив кілька пострілів зі стрілецької зброї неподалік Лебединського. «Ще один факт порушення режиму приписування вогню зафіксовано поблизу Авдіївки, де противник відкрив вогонь із ручного протитанкового гранатомета», - йдеться у повідомленні.

    У пресслужбі поінформували, що ворожий вогонь не жив загрози для наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкрили.

    «Бойових втрат і поранення унаслідок пострілів серед українських захисників немає», - наголосили у штабі ООС.

    Також у пресслужбі повідомили, що задокументували проліт ворожого БПЛА типу «Орлан» уздовж лінії розмежування неподалік населених пунктів Мар'їнка та Авдіївка.

    «Наші засоби радіоелектронної боротьби подали безпілотник противника. Це унеможливило його далі застосування », - написав військовий.

    Також у штабі ООС поінформували, що в районах уздовж лінії розмежування сторінки саперами ДСНС розміщено майже 13 гектарів території та передано на зменшення 64 вибухонебезпечних препаратів.

    Ми можемо, мінулої отримати бойовики шість разів обстріляли українських захисників і поранили одного нашого воїна.

    також повідомлялося, що м ісія ОБСЄ зафіксувала 19 повідомлень на Донбасі за добу.

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