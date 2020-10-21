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    Україна відзначить 30 річницю Незалежності військовим парадом

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    Україна відзначить 30 річницю Незалежності військовим парадом

    Хрещатиком та Майданом Незалежності планується рух військової техніки та військовослужбовців

    Святкування Дня Незалежності України у 2021 році в Києві буде з військовим парадом. Відповідь указ №459 президент Володимир Зеленський підпис сьогодні, 21 жовтня.

    Зазначається, що Хрещатиком та Майданом Незалежність планується рух військової техніки та військовослужбовців.

    Урочистості з нагодами 30-ї річниці незалежності України проідуть за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, іноземних держав, міжнародних організацій, духовенства, громадськості.

    Також згідно з наказом, відбуватиметься церемонія складання квітів до пам'ятників та пам'ятних знаків, кількість подібних видатних діячів українського державного утворення, боргів за незалежність України, учасників операцій громадських сил, антитерористичної діяльності, заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

    Додамо, що в указі президент засудив забезпечити в установленому порядку фінансування видатків на організацію та проведення заходів.

    Запросимо, 24 серпня цього року п резидент Володимир Зеленський заявив, що великий військовий парад відбувся тоді, коли Україна повернула всі свої території. 

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