Білоруський опозиціонер закликав співгромадян розпочати народну-визвольну війну

Францкевич звернувся до співгромадян після масованої ракетної атаки окупантів з повітряного простору Білорусі

Керівник Білоруського кризового центру та водночас представник Форуму демократичних сил Білорусі в Україні Олексій Францкевич закликав співгромадян розпочати дієву боротьбу проти режиму Олександра Лукашенка та російських окупантів Білорусі. Про це Францкевич написав на своїй сторінці у Facebook.

Допис з'явився після масованої ракетної атаки російських загарбників з повітряного простору Республіки Білорусь.

«Черговий удар по Україні з боку Білорусі має спонукати білорусів до народної визвольної боротьби. Окупаційна адміністрація Кремля в обличчі Олександра Лукашенка продовжує забезпечувати умови для використання території Білорусі для здійснення воєнної агресії проти України», – написав Францевич.

Він зазначив, що вночі російські літаки вилетіли на Білорусь і з білоруської території Наровлянського району, провели масований обстріл українських міст.

«Завдано 40 ракетних ударів! Багато з них досягнули своїх цілей. Унаслідок ракетного удару є загиблі та поранені», – повідомив він.

Білоруський опозиціонер зауважив, що до сьогодні з території його батьківщини протягом півтора місяці в бік України не летіли російські ракети та бомби.

«Окупанти добре знають, що українці не стріляють по території Білорусі, тому вчиняють злочини з повітряного простору нашої країни. Закономірно, що в Україні знову піднімається хвиля хейту проти білорусів. За цих обставин, без офіційного визнання міжнародним співтовариством нашої держави окупованою, вкрай важко розмежувати білорусів та представників режиму Лукашенка. І це ми бачимо наслідок дій збройних сил РФ, а уявіть що буде, коли кремль змусить використати армію Республіки Білорусь. Я вже не хочу говорити про можливість використання зброї масового ураження, запущеної по Україні з нашої території. Сьогодні білоруська спільнота, яка вимушено покинула Білорусь, має із другим диханням включитись у спільну боротьбу пліч-о-пліч з українцями проти нашого спільного ворога», – вважає представник білоруського громадянського суспільства в Україні.

Францкевич нагадав, що перший Форум демократичних сил Білорусі, що відбувся всередині травня у Польщі, ухвалив резолюцію про готовність спільної боротьби білорусів пліч-о-пліч з українцями.

«Вважаю, що на другому форумі лідери демократичних сил повинні перейти до організаційно-координаційної діяльності. Вже зрозуміло, що жодними виборами Білорусь ми не деокупуємо – потрібно розпочинати народно-визвольну боротьбу. Українці мають побачити, що народ Білорусі по один бік фронту з ними. Фронту – за нашу та їхню свободу! Разом – зможемо!», – закликав Францкевич.

Нагадаємо, у ніч на 25 червня по території України завдано масованого ракетно-бомбового удару. Зокрема, російські бомбардувальники «працювали» безпосередньо з території Білорусі. Для цього було задіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22. Рубіж пуску – район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України.

Днями у Генштабі повідомили, що Білорусь розконсервовує військову техніку, щоб відправити її в Україну.

Відомо, що з 22 червня по 1 липня в Гомельській області Білорусі, поблизу державного кордону з Україною, триватиме мобілізаційне навчання збройних сил республіки. Під час нього планується відпрацювати питання призову військовозобов’язаних запасу. В рамках заходів бойової підготовки також проводяться навчання з підрозділами сил спеціальних операцій Білорусі із залученням інструкторів збройних сил РФ.

Також повідомлялося, Білорусь зосередила на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях до семи батальйонів. Що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.