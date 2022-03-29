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    Події в Україні

    Обстріл ядерної установки в Харкові: МАГАТЕ запевняє, що загрози немає

    Ядерна підкритична установка &laquo;Джерело нейтронів&raquo; не&nbsp;розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій - Обстріл ядерної установки в Харкові: МАГАТЕ запевняє, що загрози немає

    Ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів» не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій

    Ядерний матеріал в установці залишається неушкодженим

    У результаті чергового обстрілу окупантами ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів», яка розташована на майданчику Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (м. Харків), ядерний матеріал не пошкоджений. Про це повідомляє МАГАТЕ.

    «Генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі заявив, що Україна повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що ядерний дослідницький об’єкт у місті Харків зазнав додаткових пошкоджень після того, як потрапив під повторний обстріл кілька днів тому, але його невелика кількість ядерного матеріалу залишається неушкодженою», – йдеться в повідомленні.

    Об'єкт, який раніше постраждав від обстрілів, використовувався для досліджень, розробок і виробництва радіоізотопів для медичних і промислових цілей.

    «Його ядерний матеріал є підкритичним – не може мати ядерної ланцюгової реакції – і запас радіоактивних речовин низький», – зазначає МАГАТЕ.

    Нагадаємо, окупанти обстріляли ядерну підкритичну установку «Джерело нейтронів» 26 березня.

    Установка «Джерело нейтронів», як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій.

    Вперше російські окупанти завдали авіаудару по Харківському фізико-технічному Інституту, де розташована ядерна установка 10 березня.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація ядерне паливо #stoprussia
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    Обстріл ядерної установки в Харкові: МАГАТЕ запевняє, що загрози немає