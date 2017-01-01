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    Окупанти порушили режим тиші на двох напрямках, сили АТО не відстрілювались

    В результаті ворожих обстрілів жоден український захисник не постраждав
    Незважаючи на взаємне дотримання режиму припинення вогню впродовж усього вчорашнього дня, російсько-окупаційні війська, за темної пори доби, все ж таки здійснили обстріл позицій Збройних сил України зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями.  Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру штабу АТО. Так, на донецькому напрямку, близько
    • Сьогодні, 06:26
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    Українські військовослужбовці
    Українські військовослужбовці

    В результаті ворожих обстрілів жоден український захисник не постраждав

    Незважаючи на взаємне дотримання режиму припинення вогню впродовж усього вчорашнього дня, російсько-окупаційні війська, за темної пори доби, все ж таки здійснили обстріл позицій Збройних сил України зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями. 

    Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру штабу АТО.

    Так, на донецькому напрямку, близько 19.00, російські найманці вели вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО в районі населеного пункту Павлопіль на Приазов’ї. П’ять мін калібру 120-мм у бік українських позицій прилетіли з тимчасово окупованого населеного пункту Соснівське.

    На луганському напрямку зі стрілецької зброї противник обстріляв опорні пункти сил АТО біля Станиці Луганської.

    Окрім того, у районі населеного пункту Новгородське зафіксовано проліт ворожого БПЛА, забороненого Мінськими домовленостями.

    Загалом, минулої доби російсько-терористичні війська два рази порушили режим тиші. В обох випадках українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

    «Підрозділи Збройних сил України забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей», - повідомили у штабі.

    В результаті ворожих обстрілів жоден український захисник не постраждав.

    Відзначимо, що від початку доби до 18:00 понеділка в зоні АТО була зафіксована відсутність обстрілів.

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