Партизани завдали удару поблизу штабу окупантів у Мелітополі

На тимчасово окупованій території області спостерігається посилення партизанського руху

У тимчасово окупованому Мелітополі 18 грудня, приблизно о 19:00, був одиничний, але значний вибух. Він прогримів поблизу школи №22, в якій вороги розмістили свій штаб. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

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«Також нам стало відомо, що мішенню вчорашніх дій руху спротиву був один із зрадників-поліцейських, який погодився співпрацювати з ворогом і пішов до окупаційної поліції. Він наджорстоко поводився з жителями міста. Тому чекаємо на гарні новин від спротиву і ліквідацію ще одного зрадника», – наголосив він.

Федоров повідомив, що загалом на тимчасово окупованій території області спостерігається посилення партизанського руху, зауваживши, що минулий тиждень був видатним у сенсі ліквідації логістики ворога, а саме – знищення одного з тепловозів з вагонами.

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«Але найголовніше – що було перебито залізничний шлях від Криму до Мелітополя. Це вкрай важливо, оскільки це одна з основних артерій постачання як важкого озброєння, так і боєприпасів», – підсумував міський голова.

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