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Окопна війна не підходить Україні: генерал назвав причину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окопна війна не підходить Україні: генерал назвав причину
Україна має розвивати свій воєнний потенціал, вважає генерал Маломуж
фото з відкритих джерел

Українські бійці активно знищують окупантів і їхню техніку, що становить серйозне військове досягнення

Із погіршенням погодних умов Збройні сили України переходять до стратегічної оборони на деяких напрямках. Однак далеко не всіх влаштовує такий стан речей. Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що тримання оборони становить лише одну зі складових воєнних дій. Утім, існують й інші перспективи, адже просування Сил оборони таки триває. Про це він сказав у коментарі «24 каналу».

«Формат окопної і навіть окопної активної оборони принципово не підходить Україні», – переконаний Маломуж.

Так, українські бійці активно знищують окупантів і їхню техніку, що становить серйозне військове досягнення.

Це також відзначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, успіхи на фронті можна виміряти не лише квадратними кілометрами, а й завданими втратами.

Важливо не покладатись повністю на партнерів і розвивати власний оборонно-промисловий комплекс.

«Нам потрібно працювати в тандемі, щоб ми мали повний комплект озброєння, техніки та особливо боєприпасів. Тоді активні наступальні операції будуть реальними», – наголосив Маломуж.

Крім розвитку ОПК, важливі також правильне стратегічне планування й підтримка західних країн. Усе це разом гарантує перемогу України.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що наступний український контрнаступ може відбутися тільки навесні 2025 року.

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Теги: війна Єнс Столтенберг озброєння

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