Окупанти вперше обстріляли Рівненщину. Пошкоджена телевізійна вежа

На місці працюють відповідні служби. Деталі з'ясовуються

Окупанти завдали авіаудару на Рівненщині. Своєю атакою росіяни пошкодили місцеву телевізійну вежу. Відповідну інформацію оприлюднив глава Рівненської ОВА Віталій Коваль. Це трапилось вдосвіта після декількох годин повітряної тривоги.

«Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині. На місці працюють відповідні служби. Деталі з‘ясовуються», – написав Коваль.

Зазначимо, jкупанти обстрілюють населені пункти Сумщини з вокзалу у Тростянці.У тимчасово окупованому Тростянці Сумської області росіяни влаштували свій штаб на залізничному вокзалі станції «Тростянець-Смородине».

Нагадаємо, на гостомельському напрямку Київщини тривають інтенсивні бої. Активні бойові дії тут йдуть удень і вночі. Обстріли окупантами мирної інфраструктури не зупиняються ні на хвилину. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, в селі Мощун Бучанського району наші захисники успішно знищують ворожі підрозділи та вже витіснили противника за межі населеного пункту.

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