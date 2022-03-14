Морги в Криму переповнені мертвими російськими військовими

Окупаційна адміністрація в Криму продовжує приховувати реальну кількість загиблих

Морги в Криму переповнені російськими військовими, які загинули під час збройного вторгнення Росії в Україну, повідомляє у Facebook представництво президента України в АР Крим.

«Окупаційна адміністрація Росії в Криму приховує реальні цифри і не повідомляє родичів (російських військових – КР) реальної ситуації (про війну Росії проти України – КР), щоб не сіяти паніку і щоб продовжувати власну ворожу пропаганду. Наразі окупаційна адміністрація Росії в Криму не розголошує загальної кількості загиблих, покликаних на війну проти України з Криму», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, полонені військовослужбовці російської армії 9 береня дали у Києві брифінг, де розповіли про те, як вони потрапили на війну в Україну. Вони повідомили, що одними із перших здалися у полон, вранці 24 лютого. Також вони висловили каяття перед українським народом.

Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що російських військовополонених або обмінюватимуть, або вони нестимуть покарання в Україні.

Як повідомлялося, російські полонені можуть бути залучені до відновлення економіки України.