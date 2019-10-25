Окупанти сьогодні тричі обстріляли позиції українських бійців, є поранений



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українській військовий потрапив під обстріл на Луганському напрямку

Сьогодні російсько-окупаційні війська станом на 12.30 тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Луганському напрямку. Один український військовий внаслідок обстрілу зазнав поранення.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська здійснили три обстріли на Луганському напрямку... До медичного закладу евакуйовано одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил, який зазнав поранення внаслідок ворожого обстрілу», - повідомив речник.

Зокрема, за словами Праути, після 6-ї ранку противник зі стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил біля Хутора Вільного. Крім того, з автоматичних гранатометів окупанти обстрілювали позиції наших військ, обладнані в районах Новозванівки та Луганського.

Також нагадаємо, що бойовики вкотре зірвали розведення сил на Донбасі.