Окупанти сьогодні тричі обстріляли позиції українських бійців, є поранений
Українській військовий потрапив під обстріл на Луганському напрямку
Сьогодні російсько-окупаційні війська станом на 12.30 тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Луганському напрямку. Один український військовий внаслідок обстрілу зазнав поранення.
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.
«Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська здійснили три обстріли на Луганському напрямку... До медичного закладу евакуйовано одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил, який зазнав поранення внаслідок ворожого обстрілу», - повідомив речник.
Також нагадаємо, що бойовики вкотре зірвали розведення сил на Донбасі.