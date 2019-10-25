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    Бойовики на Донбасі маскують танки і артилерію - розвідка

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    Бойовики на Донбасі маскують танки і артилерію - розвідка

    Озброєння окупати ховають біля лінії зіткнення

    Російські окупаційні війська продовжують утримувати танки та самохідні артилерійські установки біля лінії розведення, маскуючи їх від спостерігачів.

    Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

    «В окремих районах поблизу лінії зіткнення окупанти продовжують, у порушення Мінських домовленостей, приховано утримувати танки, самохідні артилерійські установки та інше важке озброєння. При цьому, аби не допустити виявлення замаскованих об’єктів, здійснюють постійне спостереження місцевості з використанням власних безпілотних літальних апаратів», - повідомив Праута.

    Він також наголосив, що командування російсько-окупаційних військ продовжує використовувати тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях як полігон для відпрацювання тактики дій в умовах інтенсивного застосування безпілотних літальних апаратів, у тому числі щодо маскування та прихованого переміщення бронетехніки.
    Також нагадаємо, що бойовики вкотре зірвали розведення сил на Донбасі

    «24 жовтня противник, імітуючи готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №3, здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї на ділянці розведення №3 (Богданівка)», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що незважаючи на готовність ЗСУ, провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №3 окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов'язань.

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