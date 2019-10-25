Бойовики на Донбасі маскують танки і артилерію - розвідка
Озброєння окупати ховають біля лінії зіткнення
Російські окупаційні війська продовжують утримувати танки та самохідні артилерійські установки біля лінії розведення, маскуючи їх від спостерігачів.
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.
«В окремих районах поблизу лінії зіткнення окупанти продовжують, у порушення Мінських домовленостей, приховано утримувати танки, самохідні артилерійські установки та інше важке озброєння. При цьому, аби не допустити виявлення замаскованих об’єктів, здійснюють постійне спостереження місцевості з використанням власних безпілотних літальних апаратів», - повідомив Праута.
«24 жовтня противник, імітуючи готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №3, здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї на ділянці розведення №3 (Богданівка)», - йдеться у повідомленні.