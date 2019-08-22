Окупанти сьогодні вже вісім разів обстріляли позиції українських військових
Проросійські бойовики на Донбасі
Бойовики сьогодні стріляли з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї
Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- двічі неподалік Водяного з напрямку Ужівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- двічі поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- двічі в районі Богданівки з напрямку Петрівського – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Новолуганського з напрямку Доломітного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Зайцевого з напрямку Гольмівського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Нагадаємо, 21 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці сім разів порушили режим припинення вогню.