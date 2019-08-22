Окупанти сьогодні вже вісім разів обстріляли позиції українських військових



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Проросійські бойовики на Донбасі

Бойовики сьогодні стріляли з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї

Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі неподалік Водяного з напрямку Ужівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі в районі Богданівки з напрямку Петрівського – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Новолуганського з напрямку Доломітного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Зайцевого з напрямку Гольмівського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, 21 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці сім разів порушили режим припинення вогню.