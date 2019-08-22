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    Окупанти сьогодні вже вісім разів обстріляли позиції українських військових

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    Проросійські бойовики на Донбасі - Окупанти сьогодні вже вісім разів обстріляли позиції українських військових
    Проросійські бойовики на Донбасі

    Бойовики сьогодні стріляли з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї

    Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

    • двічі неподалік Водяного з напрямку Ужівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • двічі поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • двічі в районі Богданівки з напрямку Петрівського – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:

    • неподалік Новолуганського з напрямку Доломітного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • поблизу Зайцевого з напрямку Гольмівського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

    Нагадаємо, 21 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці сім разів порушили режим припинення вогню.

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