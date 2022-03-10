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    Окупанти спробують «заморозити» війну в Україні – розслідувач Христо Грозєв

    Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вважає, що окупанти спробують &laquo;заморозити&raquo; війну в Україні - Окупанти спробують «заморозити» війну в Україні – розслідувач Христо Грозєв

    Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вважає, що окупанти спробують «заморозити» війну в Україні

    Фото: Media Development Foundation

    Відомий болгарський розслідувач сумнівається, що війна з Росією закінчиться одномоментно

    Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вважає, що агресор спробує через 7-10 днів заморозити війну в Україні. Війна з Росією, на його думку, не закінчиться раптово. Про це він заявив в інтерв’ю Алесі Бацман.

    За його словами, позиції окупантів слабшають, але визнавати поразку агресор не захоче. «Боюся, що буде такий період, коли буде незрозуміло, закінчилася війна, чи ні», – сказав Грозєв. На його думку, самій Росії буде невигідно заявляти про завершення війни, оскільки в такому разі вона буде змушена визнати свою поразку.

    Нагадаємо, раніше Христо Грозєв припустив, що однією з нових переговорних умов Росії буде зміна очільника уряду в Україні і призначення на цю посаду Юрія Бойка.

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    Теги: окупанти
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    Окупанти спробують «заморозити» війну в Україні – розслідувач Христо Грозєв