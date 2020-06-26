Окупанти стріляли із забороненої зброї біля Кримського



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Бойовики сьогодні чотири порушували тишу

Поблизу Шумів противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї

Від початку доби бойовики чотири рази обстріляли українські позиції на Луганському напрямку. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби, станом на 12:00, збройні формування Російської Федерації чотири раз відкривали вогонь по нашим позиціям на Луганському напрямку», — зазначив він.

Так, за його словами, тричі російські окупаційні війська обстріляли позиції наших захисників поблизу Кримського, при цьому використовуючи заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи 122 калібру, 120мм міномети, станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Також, поблизу Шумів, противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

«На всі ворожі провокації, підрозділи Об’єднаних сил надавали оперативну та жорстку відповідь», — додав Шаравара.

До слова, за дааними української розвідки, у російських навчаннях «Кавказ-2020» візьме участь понад 100 тисяч військових.