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Окупанти утримують війська біля кордону у Брянській та Курській областях

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти утримують війська біля кордону у Брянській та Курській областях
фото з відкритих джерел

Ворог здійснює обстріл зі ствольної артилерії 

Рашистські окупаційні війська продовжують перебувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Про це повідомляє Генеральний штаб України.

«На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил Російської Федерації у прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що ворог здійснив обстріл зі ствольної артилерії в районах н.п. Волківка, Яструбине та Попівка Сумської області.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 18 серпня, окупанти тричі обстріляли Дніпропетровську область.

Як повідомлялося, у результаті ракетного удару по гуртожитку в Салтівському районі Харкова загинуло семеро та постраждало 17 осіб (з них підрозділами ДСНС врятовано чотири особи).

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Теги: війна ЗСУ кордон росія Генштаб

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