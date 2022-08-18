Аналітики ISW пояснили, чому РФ намагається виставити удари по Криму терактами

Росія намагається відвернути увагу світу від своїх воєнних злочинів

Російська влада дедалі більше намагається представити нещодавні українські удари по російських військових об’єктах у Криму як терористичні акти, щоб відвернути увагу від порушень Росією міжнародного права та закликів до Заходу визнати РФ державою-спонсором тероризму. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення (ISW).

«Російські офіційні особи, ймовірно, все більше пов’язуватимуть напади українських партизанів на окуповані території з операціями, які проводять організації, пов’язані з ісламістським екстремізмом, у спробі віддалити український партизанський рух від міжнародної спільноти та підірвати заклики України офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму», – йдеться в документі.

Аналітики ISW зазначають, що напади на законні російські військові об’єкти підпадають під законне застосування сили і не є терористичними актами, і немає жодних доказів того, що ці напади скоєно екстремістами.

Ключові висновки ISW за 17 серпня:

Російське військове керівництво неправдиво заявляє, що останні атаки на російські військові об’єкти в Криму є терористичними атаками, щоб відвернути заклики визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Російські війська здійснили декілька невдалих штурмів поблизу кордону Харків – Донецька область у тактично складних лісових районах.

Російські війська продовжували безуспішно атакувати населені пункти на південний схід від Сіверська.

Російські війська провели кілька штурмів на північний схід і південь від Бахмута і, ймовірно, намагаються покращити тактичні позиції поблизу Горлівки.

Російські війська досягли обмежених успіхів на північний захід від Донецька та поблизу адміністративного кордону Запорізької та Донецької областей.

Російські війська, ймовірно, готуються захищати свої наземні лінії зв’язку (GLOC) у трикутнику Мелітополь – Токмак – Бердянськ шляхом мінування населених пунктів на східній лінії фронту в Запорізькій області.

Суб'єкти РФ продовжують формувати нові добровольчі загони та рекламувати контрактну службу, стикаючись із проблемами набору.

Російська окупаційна влада намагається посилити заходи контролю на окупованих територіях в умовах посилення партизанської активності.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи поряд із військовим аеродромом.

16 серпня пролунали вибухи на військовій базі РФ біля Джанкоя.

Того ж дня на військовій авіабазі біля окупованого Сімферополя пролунало кілька вибухів.