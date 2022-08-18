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Аналітики ISW пояснили, чому РФ намагається виставити удари по Криму терактами

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Аналітики ISW пояснили, чому РФ намагається виставити удари по Криму терактами
9 липня прогриміли вибухи на військовому аеродромі окупантів поблизу Новофедорівки
фото з відкритих джерел

Росія намагається відвернути увагу світу від своїх воєнних злочинів

Російська влада дедалі більше намагається представити нещодавні українські удари по російських військових об’єктах у Криму як терористичні акти, щоб відвернути увагу від порушень Росією міжнародного права та закликів до Заходу визнати РФ державою-спонсором тероризму. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення (ISW).

«Російські офіційні особи, ймовірно, все більше пов’язуватимуть напади українських партизанів на окуповані території з операціями, які проводять організації, пов’язані з ісламістським екстремізмом, у спробі віддалити український партизанський рух від міжнародної спільноти та підірвати заклики України офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму», – йдеться в документі.

Аналітики ISW зазначають, що напади на законні російські військові об’єкти підпадають під законне застосування сили і не є терористичними актами, і немає жодних доказів того, що ці напади скоєно екстремістами.

Ключові висновки ISW за 17 серпня:

  • Російське військове керівництво неправдиво заявляє, що останні атаки на російські військові об’єкти в Криму є терористичними атаками, щоб відвернути заклики визнати Росію державою-спонсором тероризму.
  • Російські війська здійснили декілька невдалих штурмів поблизу кордону Харків – Донецька область у тактично складних лісових районах.
  • Російські війська продовжували безуспішно атакувати населені пункти на південний схід від Сіверська.
  • Російські війська провели кілька штурмів на північний схід і південь від Бахмута і, ймовірно, намагаються покращити тактичні позиції поблизу Горлівки.
  • Російські війська досягли обмежених успіхів на північний захід від Донецька та поблизу адміністративного кордону Запорізької та Донецької областей.
  • Російські війська, ймовірно, готуються захищати свої наземні лінії зв’язку (GLOC) у трикутнику Мелітополь – Токмак – Бердянськ шляхом мінування населених пунктів на східній лінії фронту в Запорізькій області.
  • Суб'єкти РФ продовжують формувати нові добровольчі загони та рекламувати контрактну службу, стикаючись із проблемами набору.
  • Російська окупаційна влада намагається посилити заходи контролю на окупованих територіях в умовах посилення партизанської активності.
Аналітики ISW пояснили, чому РФ намагається виставити удари по Криму терактами фото 1

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи поряд із військовим аеродромом.

16 серпня пролунали вибухи на військовій базі РФ біля Джанкоя.

Того ж дня на військовій авіабазі біля окупованого Сімферополя пролунало кілька вибухів

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Теги: тероризм росія Україна війна Крим

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