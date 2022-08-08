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Окупанти встановлюють міни вздовж оборонних ліній на Донбасі, – розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти встановлюють міни вздовж оборонних ліній на Донбасі, – розвідка
Міни створюють загрозу як для місцевого населення, так і для гуманітарних операцій
фото ілюстративне

Зазвичай використовують «міни-метелики» 

Росія, ймовірно, розгортає протипіхотні міни для захисту та стримування свободи пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі. Ці міни потенційно можуть завдати значних втрат як серед військових, так і серед місцевого цивільного населення. Про це повідомляє міноборони Великої Британії.

«У Донецьку та Краматорську Росія, ймовірно, спробувала застосувати розкидні протипіхотні міни ПФМ-1 та ПФМ-1С. Серія PFM-1, яку зазвичай називають «міною-метеликом», є дуже суперечливою зброєю невибіркового типу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міни PFM-1 використовували під час радянсько-афганської війни, де вони покалічили велику кількість дітей, які прийняли їх за іграшки.

«Цілком імовірно, що запаси радянських часів, які використовує Росія, з часом погіршаться і тепер є вкрай ненадійними та непередбачуваними. Це створює загрозу як для місцевого населення, так і для гуманітарних операцій з розмінування», – зазначає розвідка.

Окупанти встановлюють міни вздовж оборонних ліній на Донбасі, – розвідка фото 1

Нагадаємо, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

Теги: росія окупанти війна Україна війна в Україні

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